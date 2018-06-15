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Когда ты репортёр, часто постигаешь новое. Здесь то же самое. Корреспондент СТВ Григорий Азарёнок получил звание рядового

16.06.2018 14:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 16 июня военную присягу приняли больше 4,5 тысяч новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство – солдаты-срочники, еще 200 резервистов.

За церемонией наблюдали не только их родные и близкие, но и ветераны. До этого новобранцы месяц осваивали курс молодого бойца.

После торжественной присяги звание рядового получил и корреспондент СТВ Григорий Азаренок.

Когда ты репортёр, часто постигаешь новое. Здесь то же самое. Корреспондент СТВ Григорий Азарёнок получил звание рядового

Григорий Азаренок, рядовой, корреспондент СТВ:

Когда ты работаешь репортером, ты очень часто постигаешь что-то новое, знакомишься с разными людьми. Здесь то же самое: каждый день боевая подготовка, химическая безопасность, стрельбы.

Командиры уверены: слова присяги, произнесенные на белорусской земле, стали особо значимыми для солдат. Сразу после нее у новобранцев – первое увольнение.

Когда ты репортёр, часто постигаешь новое. Здесь то же самое. Корреспондент СТВ Григорий Азарёнок получил звание рядового

Когда ты репортёр, часто постигаешь новое. Здесь то же самое. Корреспондент СТВ Григорий Азарёнок получил звание рядового

Подробнее – в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. 16 июня военную присягу приняли больше 4,5 тысяч новобранцев по всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство –...
 
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