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В убийстве в Светлогорске женщины подозревается её подруга

16.06.2018 13:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Утром 8 июня в Светлогорске было обнаружено тело женщины без одежды. По данному факту возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, на теле погибшей были обнаружены многочисленные телесные повреждения. Одежда женщины находилась в одном из ближайших мусорных контейнеров.  

В убийстве в Светлогорске женщины подозревается её подруга
Фото: УСК по Гомельской области  

В ходе расследования была установлена личность погибшей, ею оказалась 59-летняя местная жительница. Также правоохранителям стало известно, что женщина часто приходила в гости к 53-летней гражданке.  

По имеющимся сведениям, накануне между женщинами произошла ссора, в результате которой 53-летняя жительница Светлогорска несколько раз ударила свою знакомую. От полученных травм женщина скончалась. Её подруга задержана.  

Выясняются обстоятельства случившегося.  

Подозреваемая заключена под стражу.  

Ранее сообщалось, что в Светлогорске велосипедист обнаружил тело женщины.  

На погибшей не было одежды – здесь подробнее.  

 
 
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Новости Беларуси. Утром 8 июня в Светлогорске было обнаружено тело женщины без одежды. По данному факту возбуждено уголовное дело.   Как сообщает УСК по Гомельской...
 
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