​Прыгнувший на рельсы в метро мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии

Пассажир, прыгнувший под поезд в минском метро, находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава.

Операция по спасению мужчины длилась более шести часов. Её проводила бригада хирургов, травматологов, нейрохирургов. Сейчас мужчина находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.

Напомним, 15 июня вечером под прибывающий на станцию «Площадь Победы» поезд прыгнул человек .