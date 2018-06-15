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Прыгнувший на рельсы в метро мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии
Пассажир, прыгнувший под поезд в минском метро, находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава.
Операция по спасению мужчины длилась более шести часов. Её проводила бригада хирургов, травматологов, нейрохирургов. Сейчас мужчина находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска.
Напомним, 15 июня вечером под прибывающий на станцию «Площадь Победы» поезд
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Пассажир, прыгнувший под поезд в минском метро, находится в крайне тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава.
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