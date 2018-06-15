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Пожар в сенажном хранилище
16.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
15 июня около 14 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре укрывного материала в сенажном хранилище на территории МТФ в д. Колонтаи Волковысского района.
В результате пожара уничтожен укрывной материал, поврежден верхний слой сенажа. Причина пожара – неосторожность при курении работника хозяйства, сообщает
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15 июня около 14 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре укрывного материала в сенажном хранилище на территории МТФ в д. Колонтаи...
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