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Сборная Франции одержала победу над командой Австралии
Сборная Франции празднует непростую победу в игре с Австралией!
В матче первого тура группового турнира чемпионата мира-2018 сборная Франции оказалась сильнее австралийцев (2:1). В середине второго тайма соперники обменялись голами с пенальти (на точный удар Гризманна ответил Единак), а за 10 минут до финального свистка мяч пересёк линию австралийских ворот после удара Поля Погба.
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Сборная Франции празднует непростую победу в игре с Австралией!
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