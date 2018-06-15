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В Минской области начался сбор весеннего меда
В Минской области началась активная заготовка меда. Так, пчеловоды Столбцовского лесхоза уже откатали первые 400 кг лесного лакомства. Этот мед пчелы собирали два месяца, и уже сегодня он готов к продаже.
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Первые десять тонн лесного лакомства уже откачали пчеловоды лесхозов столичного региона. Всего в Минской области свои пасеки есть в 19 лесных хозяйствах....
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