В Гомеле в эти выходные проходит городская ярмарка-распродажа товаров отечественных производителей легпрома. Анонсируя мероприятие, организатор — Белорусский союз предпринимателей — обещал удивить посетителей небывалыми скидками. TUT.BY решил оценить, насколько правдивыми оказались эти обещания.





Свои товары на ярмарке предлагают как государственные производители, так и небольшие частные предприятия.

Чем выше продавцы рисовали цифру скидки, тем больше людей набивалось в палатку.





«Веснянка» продает осенние пальто из коллекции прошлых лет с 60-ти процентной скидкой. Но стоит взять модель посимпатичнее — они оказываются дороже стоковых вещей в два, а то и в три раза.

Ирина примеряет алое полупальто: сидит хорошо, необычный цвет, отличный крой. Стоимость — 150 рублей.

«Дороговато!» — вздыхает девушка и не решается брать.

Такая же история и с юбками: цены на непопулярные модели — от 17 до 20 рублей, что-то поинтереснее — уже за 50.





У брестского предприятия «Шикпа», которое шьет одежду из белорусского льна, скидки сегодня чисто символические — чуть больше десяти процентов.

— Вы считаете дорого? Мы бы с радостью продавали дешевле, но, к сожалению, поставлены в такие условия, что не можем этого делать. Да вы сами все понимаете, — устало вздыхает представитель фирмы Сергей.





Их соседи — «Пинский трикотаж» — снизили цену на товары на 20%. Правда, и модели здесь четырех, а то и шестилетней давности. Пенсионеркам нравится.

Много пожилых женщин и у палатки обувной фабрики «Неман» — предприятие предлагает скидку 40%.





Многолюдно в павильоне фабрики «8 Марта». Здесь на некоторые коллекции прошлых лет цены снижены вдвое.

— Торгуем всего полтора часа, а уже все разобрали. Ну вот посмотрите: пижамка на ребенка была 9,30, а сейчас 4,5 рубля. Почему бы и не взять? — рассуждает продавец.





«Налина» зазывает покупателей платьями по 5 рублей.

— Ой, какие страшненькие. А есть что-то другое?

— Да. Вот — за 40.

— Ну, симпатичные.









— Берите маечку за 18 рублей! Раньше 25 стоила, — приводит неоспоримый аргумент владелец другого частного предприятия из Минска.

— 80 рублей — маленькая сумочка? Вы одурели? Ну и что с того, что кожа? — возмущается женщина в палатке «Маттиоли».

— По чем ваша кофточка с котиком?

— 32 рубля.

— А скидка?

— Это модель этого года, скидки на нее нет.

— Красивая, давайте примерим.





— Да нашто мне твае буслы по 18 рублей? Поехали, а то опоздаем на автобус, — торопит супругу мужчина в выгоревшей майке с надписью «Adidas».

Ярмарка-распродажа продолжит свою работу и в воскресенье.



