Шок: многодетным мамам пытались всучить продукты с истекшим сроком годности — вовремя заметили

Продукты без сроков годности в качестве помощи многодетная семья получила в первый раз, признается жительница Заславля и мама троих мальчишек Наталья. Говорит, позвонили из центра соцобслуживания, пригласили прийти и забрать продуктовый набор.





«Я еще очень удивилась: почему вдруг? Пришли, получили. Вернулись домой — смотрю: всё просроченное. Я спросила у остальных девчонок, у них та же история. Причем дат нет ни на чем. Всё стерто», — рассказывает Наталья.





В наборе было три пакета сока, по литру на ребенка, по одной пачке печенья, слоеных ушек и кукурузных палочек и упаковка майонеза. На фото, которое Наталья предоставила Sputnik, едва просматривается лишь одна дата — октябрь 17-го года.





На пачке майонеза просматривается дата — октябрь 2017 года





«Сроки именно стерты. Не то что не проставлены, именно стерты — на всем. И на майонезе, и на соках. На всём», — убеждена Наталья.





Ни печенье, ни сок давать детям она не рискнула. Пока стоят, говорит.





«Со временем или выкину, или отнесу обратно», — поделилась планами многодетная мама.





Спонсорская помощь

Сроки изготовления и годности не стерты, они просто отсутствуют, пояснили Sputnik в Территориальном центре социального обслуживания населения Минского района. Центр соцобслуживания занимался формированием и распределением спонсорской помощи.





«Мы получаем спонсорскую помощь от логистической компании «Владпродимпорт», которая находится на территории города Заславля. С данной компанией мы работаем уже второй год. Никаких вопросов по качеству продукции до сих пор не было. У нас имеются сертификат качества на каждый вид продукции. Но вы должны понимать, что «Владпродимпорт» не предоставляет ту продукцию, которую можно было бы продать, а только ту, где есть какие-то вопросы по упаковочным материалам», — пояснила Sputnik заместитель директора Территориального центра социального обслуживания Виктория Гутевич.





На пачках сока сроки годности не проставлены





На спонсорскую помощь уходит печенье и соки с деформированными упаковками или упаковками, на которых не проставлены сроки изготовления и реализации.





«Это российский товар. Они его закупают большими партиями и не могут отправлять обратно, чтобы им проставили сроки. Такой товар получаем мы, но его качество подтверждено компанией. У нас есть все сертификаты. То есть никто специально сроки изготовления и реализации не стирает. Мы такое получаем — без проставленных дат изготовления на упаковке и срока употребления», — подчеркивает один из руководителей Территориального центра соцобслуживания.





С этой компанией, подчеркивает Гутевич, центр соцобслуживания Минского района сотрудничает уже второй год. Печенье и соки с неопознанными сроками изготовления и реализации раздавали в самых разных местечках и разным категориям граждан, в том числе ветеранам к 9 Мая. До сих пор нигде такая помощь вопросов — по крайней мере, озвученных публично — не вызывала.





«Вопрос возник только в Заславле. У нас был конкурс многодетных семей Минского района, где мы тоже вручали эти продуктовые наборы многодетным семьям. Мы возили их и в социальный дом в Копище, и в Колодищи, и в Михановичи, причем не только многодетным, но и инвалидам выдавали. И ветеранам войны к 9 Мая мы тоже формировали эти подарки. То есть большое количество людей охвачено, и ни у кого вопросов или пожеланий не возникало. Мы считаем, что качество подтверждено», — резюмировала Гутевич.





Представитель центра соцобслуживания Минского района намерена лично отвезти все сертификаты соответствия в Заславль, чтобы сомневающиеся многодетные мамы смогли убедиться, что выданные им продукты пригодны к использованию.





«Я уже и специалистам сказала, чтоб они обзвонили все 24 семьи в Заславле, которые получили наборы, чтобы те, у кого есть вопросы, смогли прийти и посмотреть сертификаты», — рассказала замдиректора Территориального центра социального обслуживания.



