Французы одолели австралийцев в матче футбольного чемпионата мира









newsru.com Отметим, что на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Гризманн, пишет





Встреча группы C состоялась в субботу в Казани. В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (58', с пенальти) и Поль Погба (81'). Автором гола у австралийцев стал Миле Единак (62', с пенальти).









Отметим, что на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Гризманн.





В следующем матче 21 июня сборная Франции сыграет с командой Перу, а сборная Австралии в этот же день встретится с командой Дании.



