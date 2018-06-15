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Французы одолели австралийцев в матче футбольного чемпионата мира
Футболисты сборной Франции обыграли команду Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в России
Отметим, что на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Гризманн, пишет
Встреча группы C состоялась в субботу в Казани. В составе победителей мячи забили Антуан Гризманн (58', с пенальти) и Поль Погба (81'). Автором гола у австралийцев стал Миле Единак (62', с пенальти).
Отметим, что на 55-й минуте уругвайский судья Андрес Кунья после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначил пенальти в ворота австралийцев, который реализовал Гризманн.
В следующем матче 21 июня сборная Франции сыграет с командой Перу, а сборная Австралии в этот же день встретится с командой Дании.
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Футболисты сборной Франции обыграли команду Австралии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в России
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