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Дайджест событий Витебской области
ИТ-каникулы объединили в Витебске более полусотни школьников. Есть место и для занятий спортом. Семейный футбольный фестиваль прошел в областном центре. Лучшие выйдут в республиканский финал. И васильковое настроение на улицах Витебска - на маршрут вышел троллейбус с символикой "Славянского базара".
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Робототехника, веб-разработка, компьютерная графика, программирование. ИТ-каникулы объединили в Витебске более полусотни школьников. Есть место и для занятий...
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