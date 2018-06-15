​Баскетбольный турнир памяти Семёна Халипского продолжается в Минске

Продолжается баскетбольный турнир памяти Семёна Халипского. За победу борются команды из Чехии, Эстонии, Китая и юниорская сборная Беларуси.

Наши юниорки сейчас готовятся к домашнему чемпионату мира, но свой стартовый матч на турнире они крупно проиграли сборной Чехии – 56:93. Сегодня команда попробует реабилитироваться: баскетболистки сыграют против сборной Эстонии.