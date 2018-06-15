​Италия прекратила принимать суда с нелегалами в своих портах

Италия отказалась принимать в своих портах суда, которые перевозят нелегальных мигрантов. Заявление сегодня сделал вице-премьер страны.

Власти пошли на такое решение после сообщения о том, что сейчас ещё два корабля под флагом Нидерландов стоят у побережья Ливии, ожидая мигрантов, брошенных контрабандистами. Чиновники настаивают: страна больше не хочет быть причастна к незаконной миграции.

Напомним, на этой неделе итальянские власти закрыли порты для корабля Aquarius, который принадлежит неправительственной организации. На борту находятся 629 беженцев. Судно перенаправили в Испанию, часть мигрантов примет также Франция. Европейские политики подвергли политику Рима жёсткой критике.