​Пожар в школе искусств в Глазго тушили больше десяти часов

В шотландском Глазго больше десяти часов спасатели боролись с огнём. Этой ночью в городе загорелась школа искусств. Здание было построено более ста лет назад и считается одним из главных архитектурных памятников Великобритании.

Пламя практически полностью уничтожило школу. Оно начало распространятся с верхнего этажа, мгновенно перекинулось на все здание, а позднее – на ближайшие дома. Они тоже пострадали. Людей эвакуировали. Столб огня и дыма был виден на расстоянии полутора десятков километров от места происшествия. Знаменитая школа искусств загорелась как во время реставрации. Работы начались четыре года назад (тоже после крупного пожара).