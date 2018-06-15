​Большой британский фестиваль впервые проходит в Минске: чем удивляют организаторы?

Праздник начался парадом волынщиков в традиционных килтах. В Верхнем Городе весь день готовят национальные блюда, а на главной сцене звучат легендарные мелодии в версии современных музыкантов. Кроме того, гости фестиваля могут подтянуть свои знания в английском и ближе познакомиться с культурой Великобритании.

Фиона Гибб, посол Великобритании в Беларуси: «Это хороший шаг, это первый раз, когда мы так представляем нашу культуру в Минске. И несмотря на то, что погода сегодня не очень хорошая, но это типичная британская погода, так что я очень рада, что пришло много людей».

Отдыхать в британском стиле минчане будут до вечера. Впереди – показы мод, постановки пьес Шекспира и большой концерт.