Еврокомиссары по политике соседства и цифровой экономике посетят 21-22 июня Беларусь

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан и еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль посетят 21-22 июня Минск для участия в неформальном министерском диалоге стран "Восточного партнерства", сообщил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в субботу.

"На следующей неделе, 21-22 июня, мы проводим так называемый неформальный министерский диалог в рамках "Восточного партнерства". Приедут представители шести стран и Еврокомиссии", - цитирует В.Макея госагентство " БелТА ".

По его словам, Европейская комиссия будет представлена еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом и еврокомиссаром по цифровой экономике Марией Габриэль.

"Заседания будут посвящены реализации нашей идеи по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и Европейского союза. Одна часть встречи будет посвящена обсуждению именно этой темы, а вторая - политического взаимодействия в этой инициативе", - отметил министр.