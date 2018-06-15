Сборная Франции победила Австралию в матче ЧМ-2018

Футболисты сборной Франции добились победы над командой Австралии на проходящем в России Чемпионате мира 2018 года.

Матч группы С, прошедший в субботу на стадионе "Казань-Арена", завершился со счетом 2:1 в пользу Франции.

На 58-й минуте игрок сборной Франции Антуан Гризманн забил первый гол с пенальти. Буквально через пять минут ответный гол также с пенальти забил в ворота Франции австралиец Миле Йединак. Победный мяч у французов на 80-й минуте забил Поль Погба.