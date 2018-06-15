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​Частная коллекция редких открыток о жизни Тадеуша Костюшко представлена широкой публике в Вилейке

16.06.2018 16:40 — Разное | ОНТ  
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Почтовые раритеты о жизни национального героя двух континентов. Частную коллекцию, посвящённую Тадеушу Костюшко, презентовали в Вилейке.

В экспозиции – десятки открыток и телеграмм. На разных языках. Штампы со всего мира. Только оригиналы. Многие – в единственном экземпляре. Все посвящены известному белорусу, почётному гражданину Франции и национальному герою Беларуси, Польши и Соединённых Штатов.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента: «Нам надо такими путями идти, надо активно возвращать имена сынов белорусской земли, не отдавать их на героизацию другим странам. Это наши люди, которые, как Тадеуш Костюшко, сделали много важного».

Эту коллекцию писатель Владимир Лиходедов собирал более 40 лет. Здесь же есть и копия самого маленького национального парка в мире – музея в Филадельфии. До мельчайших подробностей воссоздан интерьер комнаты, в которой жил Тадеуш Костюшко.

 
 
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Частную коллекцию, посвящённую Тадеушу Костюшко, презентовали в Вилейке.
 
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