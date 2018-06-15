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Установлена личность мужчины, прыгнувшего под поезд в минском метро

16.06.2018 16:27 — Разное | БелТА  
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность мужчины, прыгнувшего под поезд минского метро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.

"На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. По образцам отпечатков пальцев установлена личность мужчины. Им оказался 29-летний минчанин", - рассказала Марина Дранькова.

Партизанский районный отдел следственного комитета проводит проверку по факту инцидента. После осмотра записей камер видеонаблюдения и опроса машиниста состава установлено, что на пострадавшего какого-либо физического воздействия не оказывалось. Предварительной версией произошедшего является покушение на самоубийство. Для определения степени тяжести полученных телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, 15 июня в 21.35 под прибывающий на станцию "Площадь Победы" поезд прыгнул человек. Его госпитализировали в БСМП. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлена личность мужчины, прыгнувшего под поезд минского метро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель...
 
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