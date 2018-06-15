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Введён запрет на посещение лесов Червенщины
16.06.2018 — Разное | Раёны весник
В связи с установлением в лесах IV-V класса пожарной опасности Червенский райисполком вынес решение, согласно которому запрещается с 12 июня 2018 г. на территории Червенского района посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением работников и транспортных средств лесхозов, прочих лесозаготовителей, деятельность которых связана с выполнением лесохозяйственных работ, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.
Александр ГАЛКОВСКИЙ, директор ГЛХУ «Червенский лесхоз»
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В связи с установлением в лесах IV-V класса пожарной опасности Червенский райисполком вынес решение, согласно которому запрещается с 12 июня 2018 г. на территории...
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