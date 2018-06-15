Введён запрет на посещение лесов Червенщины

В связи с установлением в лесах IV-V класса пожарной опасности Червенский райисполком вынес решение, согласно которому запрещается с 12 июня 2018 г. на территории Червенского района посещение населением лесов и въезд в них транспортных средств, за исключением работников и транспортных средств лесхозов, прочих лесозаготовителей, деятельность которых связана с выполнением лесохозяйственных работ, и органов, осуществляющих контроль в соответствии с пунктом 2 статьи 106 Лесного кодекса Республики Беларусь.

Нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, либо запрета на их посещение влечет предупреждение или наложение штрафа до 25 базовых величин.

Александр ГАЛКОВСКИЙ, директор ГЛХУ «Червенский лесхоз»