​Прямые линии с чиновниками: какие вопросы волнуют белорусов?

На прямой линии – исполкомы. Сегодня чиновники снова вышли на связь. Субботний телефонный интерактив, который длился три часа, указал на новые проблемы в регионах. В Гомеле звонки со всей области принимал губернатор. До Владимира Дворника дозвонилось около 20 человек. Медобслуживание, земельные споры, благоустройство – вопросы разные, каждый второй – частный. Отдельно остановились на капремонте домов: горожане не только интересовались сроками, но и благодарили за работу.

Эту «хрущёвку» (см. видео – прим. ред.) отремонтировали за три месяца (после обращения жителей на прямую линию). Сегодня пятиэтажка выглядит как новостройка: утеплены стены, отремонтирована крыша, новые инженерные сети и балконы. Плюс новые дороги и яркая цветовая гамма.

Алла Беленок, начальник отдела по работе с обращениями граждан Гомельского облисполкома: «Стремление добиться качества проведения ремонтных работ, то, что эти работы всегда находятся под контролем как местной администрации так и со стороны облисполкома, дают, в итоге, свои положительные результаты».



Всего на Гомельщине за три часа в исполкомы всех уровней дозвонилось около двухсот человек. Каждому теперь ответят в письменном виде: половину обращений губернатор и руководители районов взяли на личный контроль.