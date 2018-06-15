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​Американский адвокат подарил Национальному художественному музею Беларуси картину Осипа Цадкина

16.06.2018 16:51 — Разное | ОНТ  
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Из Нью-Йорка в Беларусь – с любовью! Американский адвокат и большой ценитель искусства принял решение передать Национальному художественному музею картину Осипа Цадкина (белорусского представителя Парижской школы и одноклассника Марка Шагала).

Дело в том, что юриста Анастасиоса Сарикиса с нашей страной связала супруга. Как и с искусством! Художник Елена Тылькина – уроженка Орши. В эти дни вместе с коллегой Артёмом Миролевичем (также нашим соотечественником) она представила свои работы широкой публике. Вернисаж открылся в Генконсульстве Беларуси в Нью-Йорке. Здесь же – и бесценный подарок от интернациональной семьи.

Выставка художников вызвала большой интерес в городе «Большого яблока», в том числе благодаря тому, что гости смогли окунуться и в атмосферу белорусской культуры.

 
 
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Дело в том, что юриста Анастасиоса Сарикиса с нашей страной связала супруга. Как и с искусством!
 
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