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Жительница Светлогорска подозревается в убийстве гостьи
16.06.2018 16:42 — Разное | Аргументы и факты
По подозрению в совершении преступления была задержана 53-летняя подруга погибшей, с которой та поссорилась накануне.
Напомним, что тело 59-летней женщины без одежды было обнаружено 8 июня возле одного из многоэтажных домов в Октябрьском микрорайоне. Труп нашел проезжающий мимо велосипедист, пишет
Позже одежду погибшей милиция нашла в мусорном контейнере неподалеку.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Жительница Светлогорска заключена под стражу.
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По данному факту возбуждено уголовное дело. Жительница Светлогорска заключена под стражу.
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