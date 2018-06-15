Жительница Светлогорска подозревается в убийстве гостьи

По подозрению в совершении преступления была задержана 53-летняя подруга погибшей, с которой та поссорилась накануне.

Напомним, что тело 59-летней женщины без одежды было обнаружено 8 июня возле одного из многоэтажных домов в Октябрьском микрорайоне. Труп нашел проезжающий мимо велосипедист, пишет БЕЛТА.

Позже одежду погибшей милиция нашла в мусорном контейнере неподалеку.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Жительница Светлогорска заключена под стражу.

