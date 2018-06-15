В парке для детишек провели ковбойскую вечеринку. Фото





Сегодня в городском парке прошла детская вечеринка в стиле Дикого запада.

Во время двухчасовой программы детишек развлекал аниматор-ковбой, прошли многочисленные конкурсы, большой интерес ребята проявляли к контактному зоопарку и тематической фотозоне.

К слову, фотозону в парке организаторы решили оставить до конца выходных.

Фотографии группы «СанТайм» Вконтакте и сайта SlutskGorod:







































































































