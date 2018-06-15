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В парке для детишек провели ковбойскую вечеринку. Фото
16.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Сегодня в городском парке прошла детская вечеринка в стиле Дикого запада.
Во время двухчасовой программы детишек развлекал аниматор-ковбой, прошли многочисленные конкурсы, большой интерес ребята проявляли к контактному зоопарку и тематической фотозоне.
К слову, фотозону в парке организаторы решили оставить до конца выходных.
Фотографии группы
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Во время двухчасовой программы детишек развлекал аниматор-ковбой, прошли многочисленные конкурсы, большой интерес ребята проявляли к контактному зоопарку и...
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