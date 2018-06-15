​Около пяти тысяч новобранцев присягнули на верность Родине

Сегодня самый важный день в Вооружённых Силах. Молодое пополнение по всей стране принесло присягу на верность Родине. Брестская крепость, Марьина горка, Борисов. В учебном центре в Печах получать воинскую специальность солдаты будут в новых условиях. Это касается и подготовки младших командиров, и технического оснащения части.

Своих сыновей родители не видели ровно месяц: с момента отправки молодого пополнения из военкоматов. Многие проделали долгий путь. В учебном центре в Печах военную специальность получают новобранцы со всей страны.

Алексей Галуза выбрал службу, отказавшись от учёбы в престижном вузе. Говорит, чтобы повзрослеть. Мама согласна.

Подготовку в Печах будут проходить более полутора тысяч человек. В прошлом году в учебном центре произошла трагедия. Расследуются уголовные дела. Руководство части сменилось. Сейчас ситуация другая. Изменилась и сама система подготовки младших командиров.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси: «Сержантов теперь готовит сам учебный центр. В течение 3-4 месяцев они будут работать по подготовке молодёжи, являясь помощниками офицеров. Они полгода учились. Они направлены на подготовку молодёжи».

Приняты и меры дополнительного контроля. В казармах солдаты фактически постоянно на виду. И днём, и ночью.

Сейчас мы попадём в кабинет заместителя командира одной из школ учебного центра. Здесь два больших монитора, выводится изображение 64 видеокамер. Видео пишется в высоком разрешении, а интеллектуальная платформа позволяет даже распознавать лица.

Камеры установлены таким образом, что скрыться невозможно. Видео, которое пишется непрерывно, хранится более месяца.

Всего в стране на верность Родине сегодня присягнули около пяти тысяч новобранцев. 200 из них будут служить в одной из самых элитный частей – спецназа в Марьиной горке.

А Брестский гарнизон пополнили 600 военнослужащих срочной службы. Церемонию по традиции проводят в Брестской крепости. Среди них и воины-пограничники. Службе в Государственном пограничном комитете предшествует отбор не менее жёсткий, чем в силы спецопераций.

После принятия присяги у молодого пополнения будет традиционное увольнение. По новой традиции командиры отпускают солдат до завтрашнего вечера.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента