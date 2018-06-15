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Инспекторы ГАИ нашли мужчину, который в одних плавках ехал на крыше Opel
Новости Беларуси. По дорогам Рогачёва на крыше Opel Tigra проехался мужчина в одних плавках. Инспекторы ГАИ нашли любителя экстремального загорания.
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Транспортное средство с пассажиром на крыше было заснято видеорегистратором, и позже ролик появился на YouTube-канале. Видеозапись набрала более 16 тысяч просмотров.
Правоохранители выясняют детали случившегося, в дальнейшем действиям девушки и мужчины будет дана правовая оценка.
Зимой 2018 года в США велосипедист едва не сел на металлический штырь забора.
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Новости Беларуси. По дорогам Рогачёва на крыше Opel Tigra проехался мужчина в одних плавках. Инспекторы ГАИ нашли любителя экстремального загорания. По сведениям...
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