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Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске продолжается череда фестивалей национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые у городской ратуши – день Великобритании.
16 июня на мероприятии работают 10 интерактивных зон, в том числе «Еда», «Музыка», «Культура», «Мода», «Спорт», «Бизнес» и «Образование». Каждый может здесь проверить себя на знание английского и сдать пробную версию международного лингвистического экзамена.
Наш корреспондент Яна Шипко рассказала о подробностях фестиваля.
Яна Шипко, СТВ:
Фиона Гибб, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:
Яна Шипко:
Джон Натт:
Посетители мероприятия:
Мы очень большие любители английской культуры. Поэтому всё, конечно, не случайно: и повадок, и собака, и даже мини. Правда, флага у нас еще нет. Но всё остальное есть. Очень приятно, что такой праздник сегодня проходит.
Удивительно, что так всё организовано. Не ожидали!
Яна Шипко:
Подробнее о том, как проходит день Великобритании в Минске, смотрите в видеоматериале.
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Концерт английской музыки, дегустация чая и пробный языковой экзамен. День Великобритании проходит в Минске
Новости Беларуси. В Минске продолжается череда фестивалей национальных культур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые у городской ратуши – день...
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