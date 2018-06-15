ФИФА объяснила, почему на матче Египет - Уругвай было 5 тысяч свободных мест, несмотря на проданные билеты

ФИФА прокомментировала ситуацию в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 Египет — Уругвай, во время которого на стадионе было много свободных мест , несмотря на количество проданных билетов.



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— ФИФА проанализировала ситуацию на матче в Екатеринбурге, и мы можем подтвердить, что она главным образом связана с неявкой определенных зрителей из всех клиентских групп. Операционных проблем, которые могли бы помешать болельщикам попасть на стадион, выявлено не было, и, как уже сообщалось, на матч в общей сложности было распределено 32 278 билетов, — говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Официальная вместимость стадиона «Екатеринбург Арена» составляет 33 061 зритель. На матче Египет — Уругвай присутствовало 27 015 болельщиков.