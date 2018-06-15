Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Минувшая неделя выдались самой жаркой на учениях войск территориальной обороны Березовского района. 15 июня прошла основная фаза учений.

Началась она утром со вступительного слова председателя Брестского облисполкома А.В. Лиса (на титульном фото первый слева). Затем для участников было проведено показное занятие по порядку выполнения мероприятий при подготовке города к обороне и ведения обороны в городе. А апогеем стал учебный бой.

Подробнее о ходе учений и их итогах читайте в ближайших выпусках «Маяка». А пока предлагаем посмотреть фоторепортаж с места событий.

Эпизод 1: задержание диверсанта на контрольно-пропускном пункте:





















Эпизод 2: попытка прорыва колонны противника через ККП:







Личный состав и сотрудники милиции покидают ККП...









Подрыв головного БТР и колонна в западне...

















Эпизод 3: атака на опорный пункт.

Пробиться через блокпост не вышло, поэтому штурмавая группа противника решали ударить во фланг, где оборудован опорный пункт территориального батальона.

Предворительно, его сдерживающие возможности были продемонстированы:

























За работой — боевой расчет автоматического миномета «Василек": несколько выстрелов — смена позиции.





















Итак, все готово — штурм!





















Но, снова неприятный сюрприз для «супостатов": шквальный огонь зенитной установки, поставленной на платформу МАЗа.









Итог закономерен — противник уничтожен.









Разбор полетов, подведение итогов.





Для особо впечатлительных сообщаем: в ходе «боя» никто не пострадал.









Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.