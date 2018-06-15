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Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

16.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Минувшая неделя выдались самой жаркой на учениях войск территориальной обороны Березовского района. 15 июня прошла основная фаза учений.

Началась она утром со вступительного слова председателя Брестского облисполкома А.В. Лиса (на титульном фото первый слева). Затем для участников было проведено показное занятие по порядку выполнения мероприятий при подготовке города к обороне и ведения обороны в городе. А апогеем стал учебный бой.

Подробнее о ходе учений и их итогах читайте в ближайших выпусках «Маяка». А пока предлагаем посмотреть фоторепортаж с места событий.

Эпизод 1: задержание диверсанта на контрольно-пропускном пункте:

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Эпизод 2: попытка прорыва колонны противника через ККП:

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)
Личный состав и сотрудники милиции покидают ККП...

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Подрыв головного БТР и колонна в западне...

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Эпизод 3: атака на опорный пункт.

Пробиться через блокпост не вышло, поэтому штурмавая группа противника решали ударить во фланг, где оборудован опорный пункт территориального батальона. 

Предворительно, его сдерживающие возможности были продемонстированы:

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

За работой — боевой расчет автоматического миномета «Василек": несколько выстрелов — смена позиции.

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Итак, все готово — штурм!

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Но, снова неприятный сюрприз для «супостатов": шквальный огонь зенитной установки, поставленной на платформу МАЗа.

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Итог закономерен — противник уничтожен.

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Разбор полетов, подведение итогов.

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Для особо впечатлительных сообщаем: в ходе «боя» никто не пострадал.

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Бой за удержание опорного пункта: горячий фоторепортаж с места событий (+36 ФОТО)

Фото Степана ТЮШКЕВИЧА.

 
 
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Минувшая неделя выдались самой жаркой на учениях войск территориальной обороны Березовского района.
 
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