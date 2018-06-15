Формула счастья

Егор Гронский, учитель истории, 24 года.

Купил электронную «читалку» и прохожу сейчас в основном классическую литературу. Наверстываю школьную программу, потому что, учась в школе, наверное, не совсем понимал эти книги. Теперь уже читаю осознанно.

Классика жива. Потому она и классика, что в переводе с латыни означает «образцовая». Например, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова прекрасно проецируются на последующие с момента написания времена. Чего только стоит фраза «Москвичей испортил квартирный вопрос»!

Бог простит, а я запомню – правильный принцип взаимодействия с недругами. Хотя мне по жизни попадаются хорошие люди.

Во время службы в армии дал почитать С. Цвейга одному капитану. Он возвращает и спрашивает: «А у тебя еще есть такие книжки?» Отвечаю: «Да в библиотеке их полно!»

Занимаюсь в жизни тем, что мне всегда нравилось – историей и спортом (триатлоном).

Хотелось бы встретиться и пообщаться с Владимиром Познером. Он привлекает харизмой, умением красиво разговаривать, держаться на людях и физической формой – в 84 года занимается фитнесом и играет в теннис.

Я не солдат, поэтому мечтаю стать «Учителем года». Да, это серьезное достижение, и главное – это достижимо!

Продолжение в номере газеты за 16 июня.

Фото автора.