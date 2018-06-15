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Пестициды: инструкция по применению (пресс-релиз Березовского РЦГиЭ)

16.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Интенсификация сельскохозяйственного производства неразрывно связана с его химизацией. Минеральные удобрения, регуляторы роста растений, пестициды, обезвреживающие и другие химические вещества широко вошли в практику растениеводства. Они позволяют защитить от вредителей и болезней культурные растения, избавиться от сорняков, значительно повысить и сохранить на высоком уровне урожайность и количество продукции.

Пестициды, которыми пользуются для борьбы с вредителями и болезнями растений и животных, принадлежат к различным группам химических соединений, применяют их на разных этапах сельскохозяйственного производства.

Однако все эти вещества в той или иной мере опасны для человека и окружающей среды. Неправильное применение или не грамотное обращение с ними могут нанести огромный, часто непоправимый вред не только работающим с ними, но и другим людям, животному и растительному миру, почве, атмосфере.

Важным условием обеспечения безопасности работающих и охраны окружающей среды от загрязнения пестицидами является строгое соблюдение правил техники безопасности при хранении, транспортировке и применении пестицидов.

Применение средств защиты растений и агрохимикатов в условиях личных подсобных хозяйств и садоводческих товариществ должно осуществляться в соответствии с Санитарными нормами и правилами, Государственным ре-естром и рекомендациями по применению конкретных пестицидов и агрохимикатов. Применение препаратов, не включенных в Государ ственный реестр, для этих целей не допускается.

Если упаковка средств защиты растений и агрохимикатов, предназначенных для применения в комнатном цветоводстве и личных подсобных хозяйствах, не позволяет производить точное отмеривание, она не должна превышать норму расхода соответственно на одну обработку или на обработку 0,1 га. Требования по количеству не распространяются на препараты в упаковке с мерными приспособлениями (мерный стаканчик, расходная шкала) и в заводской упаковке, пригодной к многократной герметизации препарата.

Работа с пестицидами и агрохимикатами должна проводиться в ранние утренние (до 10.00) и вечерние (после 18.00) часы, в безветренную погоду с использованием средств индивидуальной за щиты кожных покровов и органов дыхания, указанных в рекомендациях по применению. Продолжительность работ не должна превышать 1 часа.

После завершения работ по применению средств защиты растений рабочая одежда подлежит стирке с предварительным замачиванием в растворе хозяйственного мыла; обувь орошается моющим (мыльным) раствором и затем промывается чистой водой.

Для внесения растворов пестицидов и агрохимикатов могут применяться только опрыскиватели ранцевого типа, имеющие штангу не короче 1,2 м и обеспечивающие оптимальное давление в системе распыления. Для приготовления рабочих растворов нельзя использовать посуду (емкости) для пищевых продуктов и питьевой воды.

При хранении пестицидов, агрохимикатов и их рабочих растворов должны соблюдаться меры безопасности, исключающие контакт с пищевыми продуктами, пи тьевой водой, а также возможность доступа к ним детей и домашних животных.

Объем растворов должен соответствовать предполагаемому объему работ с целью исключения возможных неиспользованных остатков.

Во время обработок нельзя принимать пищу, пить, курить. После окончания работ и снятия рабочей одежды необходимо вымыть лицо и руки с мылом, прополоскать рот, по возможности – принять душ.

Таким образом, правильно выбирая пестициды и грамотно с ними обращаясь, используя средства индивидуальной защиты и учитывая погодные условия, можно свести все неблагоприятные воздействия на организм человека и окружающую среду к минимуму или даже предотвратить вовсе.

Елена ЕСИПОВА, помощник врача-гигиениста  Березовского РЦГиЭ.

 

 
 
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Все эти вещества (пестициды) в той или иной мере опасны для человека и окружающей среды. Неправильное применение или не грамотное обращение с ними могут нанести...
 
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