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10 препятствий, мешающих инновациям в Беларуси

16.06.2018 17:08 — Разное | Ежедневник  
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10 препятствий, мешающих инновациям в Беларуси

Белстат попросил организации, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции, оценить факторы, препятствующие инновациям в Беларуси в течении последних трех лет.

На основе этих данных Thinktanks.by составил Топ-10 барьеров,  мешающих инновациям в Беларуси.

Главным фактором, являющимся помехой для инноваций, представители белорусских предприятий назвали недостаток собственных денежных средств. Его выделили на 687 предприятиях.

На втором месте в оценках представителей белорусской промышленности оказалась высокая стоимость нововведений. Об этом сообщили на 506 предприятиях.

Третьим по популярности ответом оказался «высокий экономический риск». Его в качестве барьера инновациям назвали в 369 организациях.

Длительные сроки окупаемости нововведений в качестве препятствия решающего препятствия сочли в 333 предприятиях.

На пятом месте оказалась не экономическая, а производственная причина. 258 опрошенных назвали основным фактором, препятствующим инновациям на протяжении последних трех лет низкий инновационный потенциал организации.

Однако шестое и седьмое места в рейтинге вновь заняли экономические помехи - низкий платежеспособный спрос на новые продукты (247) и недостаток финансовой поддержки со стороны государства (244).

Восьмую строчку по популярности занял ответ «недостаток квалифицированного персонала». Этот недостаток назвали барьером 160 представители предприятий.

Еще 143 человека, дававших оценки, не стали искать внутренние причины, а назвали внешнюю проблему -  неразвитость рынка технологий. Она оказалась на девятой позиции.

Замкнула Топ-10 барьеров для инноваций в промышленности  «неопределенность сроков инновационного процесса». Об этой помехе заявили на 132 белорусских предприятиях.

 
 
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Белстат попросил организации, основным видом деятельности которых является производство промышленной продукции, оценить факторы, препятствующие инновациям в...
 
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