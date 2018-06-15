​Личность прыгнувшего на рельсы в минском метро мужчины установлена

Следственный комитет сообщил о том, что личность мужчины, который накануне прыгнул на рельсы в минском метро, установлена.

В СК уточнили, что на месте ЧП работала следственно-оперативная группа, привлекали также специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.

По образцам отпечатков пальцев удалось установить личность мужчины. Это 29-летний минчанин.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту инцидента. Были изучены записи камер видеонаблюдения, опрошен машинист состава, в итоге выяснилось, что на пострадавшего не оказывалось никакого физического воздействия.

Предварительная версия – покушение на самоубийство. Сейчас мужчина в больнице, его состояние крайне тяжёлое .