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Личность прыгнувшего на рельсы в минском метро мужчины установлена
Следственный комитет сообщил о том, что личность мужчины, который накануне прыгнул на рельсы в минском метро, установлена.
В СК уточнили, что на месте ЧП работала следственно-оперативная группа, привлекали также специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.
По образцам отпечатков пальцев удалось установить личность мужчины. Это 29-летний минчанин.
В настоящее время следователи проводят проверку по факту инцидента. Были изучены записи камер видеонаблюдения, опрошен машинист состава, в итоге выяснилось, что на пострадавшего не оказывалось никакого физического воздействия.
Предварительная версия – покушение на самоубийство. Сейчас мужчина в больнице, его
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В СК уточнили, что на месте ЧП работала следственно-оперативная группа, привлекали также специалистов Государственного комитета судебных экспертиз.
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