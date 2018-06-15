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Около 600 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

16.06.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня, 16 июня 2018 года приняли присягу новобранцы Брестского гарнизона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном военном комиссариате.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56458.php

Около 600 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

Торжественная церемония прошла на площади Церемониалов. На верность Родине и белорусскому народу присягнули 574 молодых воина.

Клятву произнесли новобранцы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, 115-го зенитного ракетного полка, 111-й гвардейской артиллеристской бригады, 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, а также Брестской погрангруппы и войсковой части 5526 внутренних войск МВД.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56458.php

Около 600 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

"Принимать присягу на священной земле Брестской крепости - особенная традиция для Брестского гарнизона. Сама обстановка в цитадели настраивает на ответственное отношение к защите родины. Молодые люди понимают, что здесь начиналась война, был заложен первый кирпич в фундамент Победы", - отметили в областном военкомате.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56458.php

Около 600 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

В частности, вместе с новобранцами из других частей присягу приняли более 150 парней, призванных на службу в Брестскую Краснознаменную пограничную группу им. Ф.Э. Дзержинского.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56458.php

Около 600 новобранцев приняли присягу в Брестской крепости

Сейчас они проходят курс молодого бойца, во время которого постигают азы начальной военной подготовки, получают знания и навыки, необходимые для службы на государственной границе. Затем молодежь направят для прохождения срочной службы в подразделения погрангруппы, где парни смогут применить мастерство в реальных условиях.

 
 
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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" сегодня, 16 июня 2018 года приняли присягу новобранцы Брестского гарнизона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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