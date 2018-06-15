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Строительство Западного обхода в Бресте близится к экватору

16.06.2018 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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На Западном обходе в Бресте выполнена практически половина строительных работ. Об этом сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56459.php

Строительство Западного обхода в Бресте близится к экватору

"Строительство находится в активной фазе. Практически 50% работ уже проведено. Главными подрядчиками на объекте выступают строительный трест №8 и "Мостоотряд". Сейчас заканчиваются основные работы по конструкциям - стойкам, регелям, идет монтаж балок, монолитного кольца. В этом году в Западный обход будет вложено порядка Br60 млн. Задача - пустить движение по обходу в сентябре будущего года", - сказал мэр.

Одновременно со строительством решаются сложные вопросы, связанные с отселением людей, оценкой и сносом недвижимости. Александр Рогачук отметил, что пуск Западного обхода решит проблему всех железнодорожных переездов и на треть снизит транзитное движение транспорта через центр города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56459.php

Строительство Западного обхода в Бресте близится к экватору

Второй важный объект к тысячелетию Бреста - Кобринский путепровод. Здесь работы ведутся в условиях реконструкции, параллельно с действующим путепроводом. Планируется, что к 1 сентября будет запущено движение по новой половине моста, и строители приступят к разборке его старой части. Ввод объекта намечен на июль 2019-го.

Строительство нового автовокзала и реконструкция прилегающей к нему ул. Орджоникидзе доверено ОАО "Полесьежилстрой". "Вырисовывается хороший достойный объект, который избавит центр города от автобусов, позволит транспорту сразу же с автовокзала выходить на кольцо Западного обхода и дорогу М1. Финансирование обеспечивается областным и городским бюджетами. Проблем в этих вопросах нет", - дополнил руководитель города. В целом по городу сейчас насчитывается около 50 крупных строек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56459.php

Строительство Западного обхода в Бресте близится к экватору

Сегодня в областном Дворце культуры профсоюзов состоялась традиционная рабочая встреча руководства Бреста с жителями города.

 
Теги: Брест
 
 
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На Западном обходе в Бресте выполнена практически половина строительных работ. Об этом сообщил сегодня на встрече с жителями областного центра председатель...
 
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