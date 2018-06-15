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В Минске в колясочных жилых домов могут появиться велогаражи

16.06.2018 17:25 — Разное | Партизан  
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В Центральном районе столицы рассматривают возможность переоборудовать колясочные в некоторых жилых домах под велогаражи для жителей, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель главы администрации Центрального района Вадим Передня в ходе прямой телефонной линии.

Он добавил, что пока речь идет об эксперименте, во время которого проект по созданию велогаражей в местах общего пользования многоквартирных жилых домов попробуют реализовать в одном из домов на территории каждого из 4 ЖЭУ района.

Удастся ли реализовать задуманное, будет зависеть в том числе и от желания самих жителей, а также их готовности участвовать в процессе материально, если для переустройства потребуются дополнительные финансовые затраты.

Продолжая тему велосипедистов, В. Передня констатировал, что в районе обострилась проблема разделения дорожек между ними и пешеходами. В частности, с наступлением теплого сезона возросло количество обращений от посетителей парков о том, по прогулочным дорожкам ездит слишком много двухколесного транспорта, что для пеших отдыхающих не только неудобно, но и небезопасно.

— Этот вопрос будем прорабатывать, в том числе с привлечением велосипедного сообщества, Госавтоинспекции, чтобы создать подходящие условия для всех посетителей парков, — сказал В. Передня.

По словам собеседника, неудобства возникают не только в зеленых зонах. Например, проблема есть возле ТРЦ «Арена-Сити». Ступени, ведущие из главного входа в торговый объект, упираются в велодорожку, по которой, не снижая скорость в этом месте, проносится множество велосипедов в обоих направлениях, что затрудняет проход посетителям торгового центра. Сейчас рассматривается возможность организовать в этой части велодорожки ограничители скорости. Возможно, это будут искусственные неровности.

На прямую телефонную линию, которая проходила в администрации Центрального района с 9:00 до 12:00, поступали сигналы от жителей о необходимости установки на улицах района дополнительных лавочек, о неэксплуатируемых автомобилях на придомовой территории. Также прозвучал вопрос об озеленении ул. Интернациональной и ул. Революционной после их реконструкции.


 
Теги: Минск
 
 
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В Центральном районе столицы рассматривают возможность переоборудовать колясочные в некоторых жилых домах под велогаражи для жителей, сообщил...
 
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