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Взрыв прогремел в Афганистане: 20 погибших
Взрыв произошёл в городе Нангархар в Афганистане во время встречи представителей правоохранительных органов страны и членов группировки «Талибан», сообщают информагентства.
По данным правоохранителей, на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль.
Погибли по меньшей мере 20 человек.
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На воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль.
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