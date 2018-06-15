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Мошенники от имени "Евроопта" рассылают сообщения, обещая 1 000 рублей

16.06.2018 17:23 — Разное | UDF  
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В последнее время пользователям WhatsAp приходят фейки от имени известных организаций Беларуси. В частности, от «Евроопта», «Белмаркета» и «МакДональдса».

В сообщениях белорусов просят предоставить данные банковских карт пользователей. На них мошенники обещают перечислить денежные выигрыши.

Мошенники от имени "Евроопта" рассылают сообщения, обещая 1 000 рублей

Чтобы все выглядело натурально, аферисты в случае с «Еврооптом» используют домен www(.)evroopt(.)men. Сначала предлагается ответить на несколько вопросов. Следующий этап – пользователя просят отправить ссылку друзьям и указать номер банковской карты для перевода денежных средств – 1 000 рублей.

– Мы убедительно просим всех наших покупателей игнорировать подобного рода сообщения и не поддаваться на провокацию. Информация обо всех акциях магазинов «Евроопт» публикуется только на официальном сайте evroopt(.)by, – сообщили представители торговой сети.

 
 
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В последнее время пользователям WhatsAp приходят фейки от имени известных организаций Беларуси.
 
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