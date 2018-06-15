|
Мошенники от имени "Евроопта" рассылают сообщения, обещая 1 000 рублей
Иллюстративное фото
В сообщениях белорусов просят предоставить данные банковских карт пользователей. На них мошенники обещают перечислить денежные выигрыши.
Чтобы все выглядело натурально, аферисты в случае с «Еврооптом» используют домен www(.)evroopt(.)men. Сначала предлагается ответить на несколько вопросов. Следующий этап – пользователя просят отправить ссылку друзьям и указать номер банковской карты для перевода денежных средств – 1 000 рублей.
– Мы убедительно просим всех наших покупателей игнорировать подобного рода сообщения и не поддаваться на провокацию. Информация обо всех акциях магазинов «Евроопт» публикуется только на официальном сайте evroopt(.)by, – сообщили представители торговой сети.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время пользователям WhatsAp приходят фейки от имени известных организаций Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)