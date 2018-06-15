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В сообщениях белорусов просят предоставить данные банковских карт пользователей. На них мошенники обещают перечислить денежные выигрыши.Чтобы все выглядело натурально, аферисты в случае с «Еврооптом» используют домен www(.)evroopt(.)men. Сначала предлагается ответить на несколько вопросов. Следующий этап – пользователя просят отправить ссылку друзьям и указать номер банковской карты для перевода денежных средств – 1 000 рублей.– сообщили представители торговой сети.