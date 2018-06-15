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Пострадавшего в минском метро оперировали шесть часов: он в тяжелом состоянии
Иллюстративное фото
Напомним, инцидент произошел вчера вечером, 5 июня, в 21.35. На станции метро «Площадь победы» мужчина пригнул под подъезжающий поезд.
Максимально быстро прибыла скорая помощь. На месте медики оказали пострадавшему первую помощь и госпитализировали в БСМП. В 22.28 было восстановлено движение.
В больнице мужчине сделали операцию, которая длилась более 6 часов. В ней участвовали хирурги, нейрохирурги и травматологи.
Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в БСМП.
По факту падения пассажира на пути метрополитена Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, 29-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью.
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Мужчина пребывает в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
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