Медведев внес в Госдуму закон о повышении пенсионного возраста и НДС

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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр РФ, который на этой неделе объявил о начале реформы, передаетОна, как и говорилось ранее, предусматривает переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.Также в сегодня в Госдуму был внесен законопроект об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.Ранеесообщили, что в Кремле прорабатывают возможность смягчения пенсионной реформы, если она приведет к обострению протестных настроений в стране.В пресс-службе президента заявляли, что Путин не участвовал в обсуждении реформы и что она полностью находится в ведении правительства.