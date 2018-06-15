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Медведев внес в Госдуму закон о повышении пенсионного возраста и НДС
Фото: ТАСС
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 – для женщин. Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который на этой неделе объявил о начале реформы, передает
Она, как и говорилось ранее, предусматривает переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.
Также в сегодня в Госдуму был внесен законопроект об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов.
Ранее
В пресс-службе президента заявляли, что Путин не участвовал в обсуждении реформы и что она полностью находится в ведении правительства.
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Ежегодно пенсионный возраст будет увеличиваться на год.
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