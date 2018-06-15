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ГАИ нашла парня, который в плавках катался на крыше авто в Рогачеве
Фото из социальных сетей
Известно, что машиной управляла 22-летняя местная жительница. На крыше находился ее знакомый.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, после чего действиям водителя и пассажира будет дана правовая оценка, — сообщили в Госавтоинспекции области и напомнили, что подобные шалости недопустимы и нередко приводят не только к штрафам, но и к трагедиям.
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Прокатившегося на крыше Opel Tigra рогачевского экстремала, который попал в объектив чьего-то видеорегистратора, нашла ГАИ.
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