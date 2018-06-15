ГАИ нашла парня, который в плавках катался на крыше авто в Рогачеве

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Известно, что машиной управляла 22-летняя местная жительница. На крыше находился ее знакомый.— сообщили в Госавтоинспекции области и напомнили, что подобные шалости недопустимы и нередко приводят не только к штрафам, но и к трагедиям.