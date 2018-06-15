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В Печах начала работу система видеонаблюдения
Фото Дениса Малышица, «Ваяр»
В церемонии принятия присяги в 72-м ОУЦ принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.
По его словам, за последние годы облик учебного центра в Печах серьезно изменился.
— Проделана огромная работа по ремонту административных и жилых зданий, в том числе казарм, столовых, мест размещения техники. Продолжается установка систем видеонаблюдения. Большое внимание уделяется работе с офицерами, усилению корпуса психологов. Уточнена система подготовки сержантов, которые задействованы в обучении личного состава. Сегодня сержанты, подготовленные в учебном центре, являются незаменимыми помощниками командиров и преподавателей, — передает слова министра сайт оборонного ведомства.
Фото: БЕЛТА
— Система видеонаблюдения успешно работает в казарме 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений. Работа по оснащению видеонаблюдением других казарм продолжается. Это делать нужно, потому что это востребовано, — цитирует Андрея Равкова
Всего в казарме установлено 64 камеры, которые работают круглосуточно. Видео записывается со звуком и хранится около месяца.
— Наша система видеонаблюдения способна распознавать лица. Она установлена с целью повышения контроля за организацией повседневной жизнедеятельности подразделений воинской части. За время работы система успела зарекомендовать себя, удалось решить определенные вопросы в контроле за несением внутренней службы суточным нарядом, а также повысить личную дисциплинированность военнослужащих, — рассказал замначальника 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений по идеологической работе гвардии капитан Михаил Кумяков.
Видеонаблюдение в 72-м ОУЦ появилось после широкой огласки по делу о гибели в Печах рядового Александра Коржича. Его смерть вызвала большой резонанс в обществе. В Вооруженных силах были проведены проверки, по результатам которых в отношении военнослужащих и командиров ряда воинских частей были заведены уголовные дела.
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16 июня более 1500 срочников приняли военную присягу в 72-м ОУЦ.
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