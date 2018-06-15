В Печах начала работу система видеонаблюдения



Фото Дениса Малышица, «Ваяр»

Фото: БЕЛТА

В церемонии принятия присяги в 72-м ОУЦ принял участие министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков.По его словам, за последние годы облик учебного центра в Печах серьезно изменился.— передает слова министра сайт оборонного ведомства.цитируетВсего в казарме установлено 64 камеры, которые работают круглосуточно. Видео записывается со звуком и хранится около месяца.рассказал замначальника 3-й гвардейской школы подготовки специалистов танковых и артиллерийских подразделений по идеологической работе гвардии капитанВидеонаблюдение в 72-м ОУЦ появилось после широкой огласки по делу о гибели в Печах рядового Александра Коржича. Его смерть вызвала большой резонанс в обществе. В Вооруженных силах были проведены проверки, по результатам которых в отношении военнослужащих и командиров ряда воинских частей были заведены уголовные дела.