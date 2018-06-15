Как в райисполкоме журналисту отказались выдать книгу замечаний и предложений

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Информация к сведению

В пятницу, 15 июня, около девяти утра я отправилась в Слонимский райисполком, чтобы забрать путевку в детский лагерь для ребенка, пишет журналистВ руках у меня был чек оплаты, нужно было всего лишь зайти в кабинет №505, отдать квитанцию и забрать путёвку. Но оказалась не всё так простоПоскольку я работаю журналистом, при мне всегда находится фотоаппарат. На этот раз в исполком я шла по личным делам и, чтобы не привлекать особого внимания охраны, положила фотоаппарат в сумку.На входе перед турникетами девушке-охраннику я объяснила, в какой кабинет направляюсь и зачем. Она попросила предъявить сумку. Обнаружив в ней технику, сказала, что меня не пропустит.сказала охранник.Моя попытка объяснить, что я журналист, спешу на работу и что это мой рабочий инструмент, успеха не возымела. Милиционер стаяла на своём.Одна из работниц исполкома, которая проходила мимо, предложила мне вещи оставить на подоконнике и быстро подняться за путёвкой.— пояснила охранник.Я попросила позвать кого-то из начальства, чтобы решить этот вопрос, на что девушка ответила, что все на выезде, в том числе и председатель Слонимского райисполкома.Мне ничего не оставалось, как попросить книгу замечаний и предложений, на что был получен ответ, что книга находится в отделе охраны, а не в райисполкоме. Хотя книга замечаний должна выдаваться по первому требованию.В итоге мне всё же удалось забрать путёвку, но после этого посещения райисполкома по личному, отмечу, делу, остался в душе очень неприятный осадок. И возникли вопросы.Почему в фойе райисполкома нет ячеек для хранения фото- и прочей техники, раз уже есть распоряжение не пускать с техникой?Почему не забирают у посетителей смартфоны и айфоны, которыми при желании также можно фотографировать в здании райисполкома?И, наконец, почему власть всё больше отгораживается от народа разными запретами?Один из основных принципов работы госорганов — гласность. Конституция декларирует право «на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов».Коридоры и кабинеты госслужащих — общественные места, а не личная территория. Поэтому люди вправе фотографировать милиционеров, судей, прокуроров, министров при исполнении обязанностей, не мешая нормальной работе сотрудников и не нарушая при этом права других лиц.Согласно Закону «Об информации, информатизации и защите информации», госучреждения не частная территория, поэтому снимать там можно без ограничений, если это не раскрывает государственные секреты. При желании и граждане могут снимать разговор. Доступ к информации о деятельности государственных органов ограничиваться не может — так гласит закон.Гражданский кодекс РБ (ст. 140) определяет, что «информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности».Информация, к которой свободный доступ имеет каждый, не может быть признана коммерческой тайной. Поэтому не возбраняется делать фото прилавков, витрин или ценников в гипермаркетах, универмагах, бутиках. Знак на дверях магазинов (зачеркнутый фотоаппарат) не может быть препятствием для фотосъемки. Охрана не вправе запрещать или приостанавливать съемку, удалять с фотоаппарата записи и тем более применять физическую силу. Если же это произошло — стоит вызвать милицию.