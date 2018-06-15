Праздник тех, кто всегда придет на помощь. Более 40 медицинских работников Лиды и Лидского района получили заслуженные ...



Любовь к профессии была отмечена на торжественном мероприятии, которое накануне прошло во Дворце культуры города Лиды. Здесь в теплой и дружеской атмосфере в адрес лидских медиков прозвучали самые искренние слова благодарности.

Приятное праздничное настроение ощущалось уже на входе во Дворец культуры города Лиды. В фойе медицинских работников встречал народный эстрадно-инструментальный ансамбль «Фестиваль». Работники Дворца организовали также фотозону «Лидская ЦРБ – вчера, сегодня, завтра!», подготовили познавательно-интерактивную зону «Знаниями богаты», где каждый желающий мог проверить свои знания родного языка, и все – в белорусском стиле. Что неслучайно: День медицинских работников отмечается накануне главного государственного праздника – Дня Независимости Республики Беларусь.



























Первым врачей, фельдшеров, работников среднего и младшего медицинского персонала, которые ежедневно борются за здоровье и жизнь жителей нашего района, поздравил заместитель председателя Лидского райисполкома Виктор Пранюк.





– Ваша профессия не знает праздников и выходных, она требует бесконечных знаний, терпения, стойкости, мужества, чуткости и душевной щедрости, – обратился к присутствовавшим в зале Виктор Францевич. – В ваших руках самое дорогое, что есть на свете, – это здоровье и жизнь человека. За последние годы наша медицина сделала большой шаг вперед. Ежегодно укрепляется материально-техническая база Лидской ЦРБ, проводится ремонт отделений, устанавливается современное медицинское оборудование – все это повышает качество оказания медицинской помощи. Но при этом не менее значимым остается профессионализм врачей, грамотные действия всего медицинского персонала. И пусть лучшей наградой за ваш нелегкий труд станет людская благодарность за возвращенное здоровье.





Виктор Пранюк с гордостью отметил профессиональные победы лидских врачей. По результатам деятельности за 2017 год в ежегодном областном смотре-конкурсе среди организаций здравоохранения наша Центральная районная больница награждена дипломом III степени. Белицкая участковая больница заняла почетное 2-е место в областном смотре качества и культуры медицинского обслуживания населения, а Поречанский ФАП получил диплом III степени по итогам областного конкурса на лучших фельдшерско-акушерский пункт. Благодаря в том числе этим успехам по итогам социально-экономического развития за 2017 год Лидский район победил в номинации «Экономика и «Социальная сфера».





С праздничным поздравлением к работникам здравоохранения также обратился председатель Лидской районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь», начальник управления образования Лидского райисполкома Александр Кадлубай. Александр Владимирович поблагодарил медиков за активность не только в профессии, но и общественной жизни. «Вы одна из самых больших первичек нашей общественной организации. Спасибо за поддержку всех социальных проектов, инициированных нами», – сказал Александр Кадлубай.





Хорошим подарком от «Белой Русчи» к профессиональному празднику стала бытовая техника в отделения больницы, а также именные благодарности отдельным работникам.









О том, насколько сложной является профессия медика, напомнил главный врач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик. «Мы ежедневно сталкиваемся с определенными трудностями, проблемами, людской болью, порой непониманием… И пусть наша профессия далеко не самая нелегкая, однако самая благородная на свете, потому что те, кто оказывает помощь, всегда готовы отказаться от своих личных целей и планов для того, чтобы помочь людям. Но наш труд – не индивидуальный, а коллективный. Спасибо каждому», – поблагодарил своих коллег Вадим Михайлович.





К поздравлениям также присоединилась председатель профсоюзного комитета Лидской ЦРБ Екатерина Жигало, начальник отдела кадров больницы Татьяна Мазало, председатель районного отделения ОО «Белорусский фонд мира» Виктор Миронцов и военный комиссар военного комиссариата Александр Херман.

























Хорошим подаркам работникам здравоохранения региона стал праздничный концерт, который отчасти они преподнесли себе сами. Помимо артистов Дворца культуры города Лиды на сцене выступили работники Центральной районной больницы, участники Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов» «Новые имена Беларуси-2018».











Настоящим же гвоздем праздничной программой стало выступление финалиста «Евровидения-2014» Тео. Но прежде чем исполнить свои хиты, исполнитель рассказал всем присутствующим, что его связывает с… главным врачом Лидской ЦРБ Вадимом Трубчиком. Оказывается, у них общая малая Родина – Кобринский район. Оба закончили одну и ту же школу. «Благодаря маме Вадима Михайловича, которая преподавала у меня русский язык, я навсегда усвоил, что «ЖИ» и «ШИ» пишется с буквой «И». Но рассказать я хочу о другом: вы слышали, как поет Вадим Михайлович? Вы многое потеряете, если не услышите. Вадим Михайлович Трубчик был главным солистом в школьной вокальной студии», – поселил интригу среди присутствовавших в зале Тео.





По заслугам и честь

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинских работников Почетной грамотой Лидского районного исполнительного комитета награждены:

- Наталья Ивановна Дуброва – врач-эпидемиолог Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии;

- Ирина Сергеевна Книга – заведующая женской консультацией;

- Людмила Францевна Новицкая – фармацевт аптеки № 163 Гродненского РУП «Фармация»;

- Лариса Александровна Семашко – медицинская сестра пульмонологического отделения для детей;

- Михаил Анатольевич Сидорович – заместитель главного врача Лидской ЦРБ по медицинской части;

- Вадим Михайлович Трубчик – главный врач Лидской ЦРБ.













Благодарственным письмом Лидского райисполкома награждены:

- Тереса Эдмундовна Белко – помощник врача гигиениста Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии;

- Наталья Иосифовна Возякина – акушерка акушерского физиологического отделения;

- Валентина Валентиновна Внукевич – медицинская сестра Центральной районной поликлиники;

- Людмила Михайловна Дудко – старшая медицинская сестра пульмонологического отделения для детей.













За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинских работников Почетной грамотой Лидского районного Совета депутатов награждены:

- Анжелика Евгеньевна Гончар – заведующая инфекционным отделением;

- Виктор Геннадьевич Ильинич – гигиенист Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии;

- Максим Петрович Правдицкий – фельдшер станции скорой медицинской помощи;

- Людмила Михайловна Пышинская – заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации.

















За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинских работников Благодарственным письмом Лидского районного Совета депутатов награждены:

- Тереса Юзефовна Гецевич – медицинская сестра отделения для новорожденных детей;

- Людмила Анатольевна Деруга – фельдшер-лаборант Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии;

- Вацлава Леонардовна Копать – акушерка акушерского отделения обсервации и патологии беременных;

- Люциана Альфредовна Микиянец – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии;

- Андрей Викторович Статкевич – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 1.



























За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинских работников Почетной грамотой главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома награждены:

- Наталья Николаевна Бальковская – заведующая детским отделением стоматологической поликлиники;

- Мария Степановна Ревковская – медсестра операционного блока хирургического отделения;

- Ирина Владимировна Федорович – врач, заведующая психоневрологическим диспансером;

- Ирина Анатольевна Шестак – врач-оториноларинголог Центральной районной поликлиники.













За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинских работников Благодарность начальника главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома объявлена:

- Юрия Станиславовичу Василевскому – фельдшеру станции скорой медицинской помощи;

- Светлане Станиславовне Винча – акушеру-гинекологу акушерского отделения обсервации и патологии беременных;

- Екатерине Геннадьевне Гурской – медсестре участковой городской поликлиники № 2;

- Юлии Витальевне Палейчик – врачу анестезиологу-реаниматологу отделения анестезиологии и реанимации №1.













За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, высокое профессиональное мастерство и в связи с профессиональным праздником Днем медицинских работников Почетной грамотой УЗ «Лидская центральная районной больница» награждены:

- Жанна Петровна Бакович – врач-педиатр участковой Дитвянской врачебной амбулатории;

- Валентина Васильевна Бушуева – медицинская сестра диспансерного кабинета отделения профилактики Центральной районной поликлиники;

- Жанна Владимировна Герасименко – медицинская старшая сестра педиатрического отделения для обслуживания детей ДДУ, СШ, ПТУ и ССУЗов детской поликлиники;

- Григорий Леонидович Граховский – врач-методист, заведующий Кабинетом оргметодработы, учета и медстатистики;

- Андрей Альфредович Мисевич – врач-травматолог-ортопед, заведующий травматологическим отделением;

- Елена Анатольевна Михалькевич – врач-стоматолог-терапевт лечебного отделения стоматологической поликлиники;

- Надежда Святославовна Найден – помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи терапевтического отделения городской поликлиники № 2;

- Татьяна Игоревна Семенова – врач-терапевт участкового терапевтического отделения № 2 Центральной районной поликлиники;

- Анжелика Валерьяновна Соболевская – фармацевт аптеки;

- Галина Тимофеевна Черепанова – медицинская сестра гинекологического отделения;

- Виталий Вацлавович Ягелло – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения программного гемодиализа.





























За содействие в укреплении и развитии профсоюзного движения, добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с Днем медицинских работников Почетной грамотой первичной профсоюзной организации Лидской ЦРБ награждены:





- Александр Павлович Якубовский – врач-хирург, заведующий хирургическим отделением городской поликлиники № 2;

- Марина Михайловна Матияс – медицинская участковая сестра терапевтического отделения № 2 Центральной районной поликлиники;

- Ирина Григорьевна Шейфер – старшая медицинская сестра психонаркологического диспансера;

- Павел Викторович Палейчик – фельдшер выездной бригады станции скорой медицинской помощи;

- Анна Антоновна Ясюлевич – старшая медицинская сестра Белицкой участковой больницы;

- Наталия Александровна Ловкис – медицинская сестра отделения комплектования донорских кадров станции переливания крови;

- Анатолий Владимирович Ошмяна – техник-программист инженерно-технического и обслуживающего персонала.





























Дипломом за 1-е место во II этапе Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси-2018» награждены Галина Владимировна Костылева и Наталья Валентиновна Новик.



















































































































































































































