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Ничья. Сборная Аргентины не смогла вырвать победу у Исландии
Итоговый счёт – 1:1. Матч прошёл при полном аншлаге на московском стадионе «Спартак». Фаворитами все считали сборную Аргентины. Она проиграла три последних финала и начинает с нуля.
Голы:
Серхио Агуэро - (19 минута) 1:0; Альфред Финнбогасон - (23 минута) 1:1.
На 64 минуте матча форвард сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти, пробив в руки голкиперу Ханнесу Хадльдоурссону.
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Итоговый счёт – 1:1.
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