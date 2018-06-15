Ничья. Сборная Аргентины не смогла вырвать победу у Исландии

Итоговый счёт – 1:1. Матч прошёл при полном аншлаге на московском стадионе «Спартак». Фаворитами все считали сборную Аргентины. Она проиграла три последних финала и начинает с нуля.



Голы:

Серхио Агуэро - (19 минута) 1:0; Альфред Финнбогасон - (23 минута) 1:1.

На 64 минуте матча форвард сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти, пробив в руки голкиперу Ханнесу Хадльдоурссону.