Аргентина и Исландия разошлись миром в матче ЧМ-2018, Месси не забил пенальти

Сборные Аргентины и Исландии по футболу сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России.

Результат поединка группы D, состоявшегося в субботу на стадионе "Спартак" в Москве, - 1:1. На 19-й минуте счет открыл аргентинский нападающий Серхио Агуэро. Почти сразу же ответный гол провел форвард исландцев Альвред Финнбогасон (23-я минута).

На 63-й минуте в ворота Исландии был назначен пенальти. Однако Лионель Месси не смог переиграть вратаря Ханнеса Халлдорсона, отбившего мяч руками.

На трибунах арены в Тушино присутствовало 44 тыс. 190 зрителей.

Таким образом, в группе D Аргентина и Исландия набрали по одному очку. В 22:00 мск в Калининграде начнут играть другие участники группы - команды Хорватии и Нигерии.