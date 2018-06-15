Дожди и грозы ожидаются в Беларуси в понедельник

Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в понедельник, 18 июня, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды (Белгидромет).





По прогнозам синоптиков, местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17, максимальная днем +22..+28 градусов.

В Минске ночью и утром также возможен дождь, днем - без существенных осадков. Максимальная температура днем составит +23..+25 градусов.

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