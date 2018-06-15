Президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении режима прекращения огня

Президент Афганистана Ашраф Гани в одностороннем порядке заявил, что режим прекращения огня с движением "Талибан" будет продлен, сообщает в субботу телеканал "Толо ньюз".

Такое заявление, как отмечает телеканал, президент сделал в обращении к нации.

"Президент Ашраф Гани обратился к нации, заявив, что прекращение огня между властями и "Талибаном" будет продлен", - говорится в сообщении в Twitter телеканала.

Также телеканал сообщил, что в связи с перемирием и празднованием Ураза Байрама из тюрем будут отпущены 46 талибов.

Режим прекращения огня со стороны правительства Афганистана должен был завершиться в следующий вторник.

Ранее А.Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, которые начинающихся утром в пятницу.