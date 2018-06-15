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В Афганистане при взрыве на праздновании Ураза-байрама погибли 17 человек
Жертвами взрыва в провинции Нангархар стали 17 человек, сообщает в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Как отмечает телеканал, взрыв прогремел во время празднования Ураза-байрама. Среди погибших есть мирные жители и талибы.
Несколько человек получили ранения.
Официальный представитель властей провинции сообщил телеканалу, что взрыв, вероятно, произошел, из-за случайной детонации ракеты в автомобиле талибов.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, которые начинающихся утром в пятницу.
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Жертвами взрыва в провинции Нангархар стали 17 человек, сообщает в субботу телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти. Как отмечает телеканал, взрыв прогремел во...
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