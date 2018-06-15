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Еще три белорусских предприятия смогут с 17 июня поставлять в РФ молочную продукцию

16.06.2018 16:42 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции еще с трех предприятий Беларуси, сообщает служба.

Речь идет, в том числе, и о поставках продукции, поступающей наливом, в таре объемом более 2,5 литра.

Разрешается ввоз продукции предприятия "Мозырские молочные продукты", Туровского молочного комбината и Лидского молочно-консервного комбината.

"Это решение принято под гарантии белорусской стороны, а также при условии представления в течение месяца, с момента открытия поставок, данных лабораторного мониторинга отгружаемой продукции по основным видам лекарственных средств, обнаруженных ранее в продукции белорусских предприятий. Все поставки молочной продукции указанных предприятий будут подвергнуты усиленному лабораторному контролю со стороны Россельхознадзора", - говорится в сообщении.

Запрет на ввоз молочной продукции наливом был введен Россельхознадзором 6 июня. После переговоров ограничения были сняты с трех предприятий. Таким образом, право на ввоз в РФ молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра в настоящее время имеют шесть предприятий Беларуси.

Россельхознадзор также отмечает, что решение о снятии ограничений принято во исполнение достигнутых договоренностей и "дорожной карты", пописанной между Россельхознадзором и департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

 
 
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Россельхознадзор с 17 июня снимает запрет на поставки молочной продукции еще с трех предприятий Беларуси, сообщает служба. Речь идет, в том числе, и о поставках...
 
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