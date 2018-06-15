Информация о задержании бывшего директора студии «Беларусьфильм» оказалась фейком

Адрей Курейчик, известный беларуский сценарист, написал в своем Facebook, что задержан бывший директор студии «Беларусьфильм» Олег Сильванович. Ранее он стал фигурантом уголовного дела за злоупотребление служебными полномочиями при использовании бюджетных средств. Притом, по словам Курейчика, «придет время, всплывут удивительные вещи...» вот только информация оказалась недостоверной: чуть позже в комментариях к записи появился сам Сильванович с ироническим комментарием, на который Курейчик ответил: мол, что, отпустили уже?

За что возбудили дело

Олег Сильванович передал права на фильм «С 8 марта, мужчины», в который «Беларусьфильм» и минкульт вложили по 500 тысяч долларов (вместе – около миллиона), российской студии. Эта студия тоже потратила на съемки около пятиста тысяч – то есть треть от общего бюджета. А россияне взяли и заработали на прокате почти три миллиона долларов и, естественно, даже не поделились – права на фильм принадлежат только им. В прокат в стране, кстати, фильм не вышел вообще: в титрах даже указали «Беларусьфильм». Комиссия министерства культуры предложила россиянам переделать титры, но они отказались. А беларусы, если хотят показать фильм, должны покупать право показа.

«Бывший директор РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм», будучи должностным лицом, занимающим ответственное положение, своими действиями причинил существенный вред государственным и общественным интересам, выразившийся в утрате министерством и киностудией прав на самостоятельное использование фильма на территории всех стран мира, причинении убытков в виде неполучения прибыли от коммерческого использования фильма, не направлении указанной прибыли на развитие отечественной кинематографии и замедлении ее реформирования, ухудшении экономического положения киностудии, подрыве ее деловой репутации», — рассказали в милиции.